Paula Freitas protagonizou atritos na madrugada desta segunda-feira (13) no "BBB 23". A biomédica se revoltou com o jogo de Cristian Vanelli e ameaçou o brother de agressão . Enquanto estava exaltada com a situação, a sister socou a parede e assustou Aline Wirley com a reação.

"Nunca foi jogo a minha visão com ele. Que ódio", afirmou Paula, antes de entrar no quarto e bater a porta. A atitude repercutiu com críticas nas redes sociais. "Ela vai ser expulsa de continuar assim", comentou um usuário no Twitter. "Acho que isso é motivo de expulsão", ponderou outro.





No entanto, o soco também rendeu memes de espectadores. "A Paula está com o ritmo ragatanga", afirmou uma pessoa também na rede social, se referindo à música do grupo Rouge, que Aline integrou. "Aline não vê tanta treta assim desde que saiu do Rouge", complementou outra pessoa. "Ela tendo flashbacks de guerra da Fantine virando mesa na época do Rouge", pontuou mais uma.

EU TO CHORANDO KKKKKKKKKKKKKKKK A Aline desviando do soco da Paula e ela saindo gritando #BBB23 pic.twitter.com/Rzg3WDE3L5 — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) February 13, 2023





O comportamento agressivo de Paula também gerou revolta da equipe de Cristian, que publicou uma nota repudiando as ameaças de agressão da sister. "Ameaça a vida não é entretenimento", disse o comunicado nas redes do brother.

