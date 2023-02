Reprodução/Globo - 13.02.2023 Amanda, Bruno, Paula e Guimê estão no quarto paredão do 'BBB 23'





O quarto paredão do "BBB 23" foi formado na noite deste domingo (13). A berlinda da vez foi definida após votação aberta entre os brothers e garantiu uma disputa quádrupla entre Amanda Meirelles, Bruno Nogueira, Paula Freitas e MC Guimê.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Bruno parou no paredão após Gustavo Benedeti atender o último Big Fone na edição e o levar junto à berlinda. O fazendeiro escapou da disputa ao se tornar líder pela segunda vez consecutiva e decidiu indicar Guimê.





Detentora do Poder Coringa da semana, Key Alves pôde indicar alguém e colocou Paula na berlinda. Fred Nicácio e Amanda foram os mais votados pelos confinados, recebendo respectivamente 11 e 5 votos. O médico protagonizou uma reviravolta ao vencer a prova Bate e Volta, disputada com a sister e Bruno.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Quem deve sair do reality show da Globo nesta terça-feira (14): Amanda, Bruno, Paula ou Guimê? Vote na parcial do iG Gente!

Enquete #BBB23 : Amanda, Bruno, Paula e MC Guimê estão no paredão; quem deve sair? Vote! — iG Gente (@iggente) February 13, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.