Reprodução BBB 23: Amanda e Bruna acusam Boninho e são advertidas

A médica Amanda e a atriz Bruna Griphao passaram a levantar acusações contra a produção e o diretor Boninho, após serem afetadas pela dinâmica do paredão. Nesta manhã de segunda-feira (13), elas acusaram o Big Boss de favorecer participantes. A fala não saiu impune e elas levaram bronca da produção.

"Eles [produção] têm o nome do Fred Nicácio escrito na fronha", debochou Amanda, após o médico ter escapado do paredão pela prova bate e volta.

"O Big Boss [Boninho] está com eles, são muito a vibe do outro grupo", reforçou a acusação, a atriz.

Pouco tempo após as falas das participantes, um sinal ecoou no confinamento e o nome delas apareceram na tela de aviso. "Atenção: Bruna e Amanda".

Não se sabe se a bronca ultrapassou o aviso na tela, mas Amanda e Bruna decidiram não tocar mais no assunto, respeitando o chamado da produção.

Com Fred Nicácio se safando da eliminação, o paredão está formado entre os participantes: Bruno, Amanda, Paula e MC Guimê.

