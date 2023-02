Guskey contra Fred Nicácio

No Quarto Líder, Gustavo e Key opinam sobre Fred Nicácio. O cowboy disse que o brother é exagerado e quer colocar Cristian na berlinda só para tirar o dele da reta. Vale lembrar que Key, assim com os outros integrantes do grupo Fundo do Mar, concordaram com a ideia de indicar o empresário na hora em que ela foi proposta.