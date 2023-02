Reprodução/YouTube/iG - 10.02.2023 Larissa Tomásia participou do 'AUÊ', programa de entretenimento do iG Gente





Lembrada pelo emoji de limão no "BBB 22", Larissa Tomásia não repercutiu nas redes sociais apenas pelos memes após a participação no reality show. A influenciadora vivenciou ataques de internautas, que publicaram desde comentários xenofóbicos até ofensas ao corpo da pernambucana.

Em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, Larissa conta que ficou doente e "fragilizada" diante do que encontrou nas redes depois do confinamento. "Entrei na casa, quebrei meu pé, fui julgada, me chamaram de 'talarica' e fizeram um auê. Vivi um pouco de tudo lá dentro e ainda saí em um paredão que não era para eu ter saído, por erro de voto. Imagine como minha cabeça estava depois que saí? Aí veio a galera metralhando: 'Planta, sotaque nojento, volta para o teu Nordeste, pobre, fudi**'. Me chamaram de tudo", relata.





Entre as ofensas, Tomásia destaca que "o emoji de cavalo era o que sempre prevalecia" e que as comparações com o animal a influenciaram a realizar mudanças no corpo. "Isso foi mexendo cada vez mais comigo, até que resolvi fazer harmonização. Hoje em dia, com a cabeça que tenho agora, se fizessem isso, estaria pouco me lixando, mas no momento eu estava muito fragilizada, então foi aí que tomei a decisão", pontua.

A visão atual se deve ao apoio psicológico que passou a ter desde então. "É muito bom trabalhar com a internet, você ganha uma visibilidade. Mas tem os prós e contras, e eu tenho que lutar contra os contras, para fazer com que nada dessas coisas da internet venham a me atingir novamente, porque eu fiquei doente. Até hoje não dispenso [psicólogo] e acho que todo mundo deveria fazer", analisa.

Larissa explica que a harmonização facial que realizou fez com que ela se sentisse "bem melhor do que antes", mas compartilha como se impactou quando a mãe comparou o "antes e depois" dela. "Estávamos conversando e ela começou a ver as fotos do meu antes do 'BBB'. Ela falou: 'Mainha gostava tanto do seu rosto como era. Não que agora esteja feio, mas mainha adorava seu rosto. O que a internet fez, né?'. Doeu ver minha mãe falando daquela forma, mexeu comigo", pondera.

A influenciadora diz se deparar até hoje com comparações a um cavalo e recentemente passou a receber outros comentários ofensivos sobre o corpo , por conta da mudança física desde que participou do programa da Globo. "Quando saí do 'BBB', o pessoal falou que eu estava muito magra. [Falavam:] 'Nossa, o que aconteceu com você? Você está com depressão?'. Fica atingindo o psicológico da pessoa", relembra.

"Hoje em dia tenho um corpo bem melhor do que tinha quando entrei no 'BBB', ganhei mais massa muscular, faço dieta e treino. Aí as pessoas começaram: 'Nossa, você está com bunda e perna para duas pessoas'. Me comparam: 'Cuidado para não ficar igual a Gracyanne [Barbosa]'. Isso é muito chato, cada um faz do seu corpo o que bem entender", complementa.

