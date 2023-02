Reprodução/ YouTube/ Divulgação Larissa Tomásia tem ranço de Bruno Gaga

Nesta sexta-feira (10), Larissa Tomásia, que participou do "BBB 22", esteve no "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente. Na conversa, a ex-sister revelou que tem um ranço de Bruno Gaga, participante do time Pipoca do "BBB 23".





A ex-sister explica que não concordou com as últimas atitudes do brother na casa: "Não gostei do que ele fez na cozinha. Quando falaram que ele cuspiu na cozinha, já me deu uma agonia. Ele cuspiu na cozinha. Subiu em cima da mesa, ficou gritando".

🚨VEJA: Bruno Gaga em cima da mesa desperdiçando comida da xepa. #BBB23



pic.twitter.com/IMbzGG9bgq — CHOQUEI (@choquei) February 9, 2023





Larissa também criticou o fato de Bruno ter tentando, algumas vezes, ficar com Gabriel Santana. "Tentou ficar com o Gabriel a força, isso não foi legal", afirmou ela.

Em seguida, a ex-BBB entrega que tem um favorito polêmico da edição deste ano: "Meu favorito é um caso de amor e ódio: Fred Nicácio. Ele é muito engraçado. Ele tem o mundo dele igual a mim, só que tem uma diferença, ele tem um ego muito alto. Estou com ele e Larissa".

Larissa ainda pontua que, quando Nicácio saiu do Quarto Secreto, ele usou a mesmo estratégia que ela: falar "fake news" para os brothers para confundí-los. A ex-BBB ainda brinca: "Mas ele meio que avisou o público, coisa que eu não fiz".





