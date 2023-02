Reprodução / Twitter 06.02.2023 Larissa Tomásia

Larissa Tomásia, a ex-participante do “BBB 22”, postou uma resposta afiada através da conta no Twitter nesta segunda-feira (6) para lidar com as críticas que recebeu sobre o corpo e a aparência.

De acordo com a influenciadora, algumas pessoas estariam lhe mandando mensagens criticando a forma de Larissa independente de como ela esteja.





“Se estou magra: ‘nossa, não combina com você’, se eu treino para ganhar massa muscular: ‘nossa, está com perna e bunda para duas pessoas’”, desabafou a ex-BBB.Para calar os críticos, a sister de Limoeiro resolveu avisar que está muito bem consigo mesmo.

Independente do que as pessoas estão falando, ela está se achando “uma grande gostosa” além de dar uma pista sobre um possível affair. “Quem está pegando, está amando”, afirmou a nova musa do Império Serrano.

+E quem tá pegando tá amando 😈 — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) February 7, 2023

