Reprodução/Globo - 10.02.2023 Marília, Gabriel e Tina foram os primeiros eliminados do 'BBB 23'





Nesta sexta-feira (10), a Globo abriu uma enquete sobre o " BBB 23 " que chamou atenção entre o público e ex-participantes. O "gshow" pegou todos de surpresa com uma possível repescagem entre os três primeiros eliminados da edição.

Pelas redes sociais, os perfis oficiais de Marília Miranda, Gabriel Tavares e Tina Calamba se movimentaram por torcidas.







"Enquete 'BBB 23': Quem você queria que voltasse para casa?", afirmou o conteúdo com o trio na página oficial do "BBB" no portal da Globo.

É O SEGUINTE FOPERS O GSHOW ABRIU UMA VOTAÇÃO.



QUEM VOCÊ QUERIA QUE VOLTASSE PARA A CASA.

Link: https://t.co/Qj5VreWW81 — Gabriel Tavares 🐈‍⬛ (@vulgofop) February 10, 2023





Quem vocês querem que volte pra casa? Vamos brilhar diamantessssss! #BBB23 https://t.co/lUqLPLyZVN — Tina Calamba 💎 (@tinacalamba) February 10, 2023









