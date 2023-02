Reprodução/TV Globo BBB 23: Paula roi a unha do pé e causa 'nojo' entre os internautas

A lista de nojeiras do BBB 23 só aumentam! Nesta quinta-feira (9) Paula viralizou nas redes sociais após roer a unha do pé.

Enquanto conversava com Amanda na área externa da casa, a sister colocou a unha do pé na boca.





Os internautas que acompanhavam a cena rapidamente comentaram a atitude da participante e ainda cutucaram Amanda.

"Paula tava roendo a unha do pé com a boca, que nojo", disse uma internauta; "Amanda, que é médica, ainda deixa? Que nojo dessas duas", escreveu outra; "Uma semana na Xepa e já tá assim", brincou uma terceira.

A Paula comendo a unha do pé #BBB23 pic.twitter.com/goLQ2dxJe3 — Tracklist (@tracklist) February 9, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.