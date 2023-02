Reprodução/TV Globo BBB 23: Tadeu Schmidt reproduz meme de Gustavo e diverte a web

Tadeu Schmidt começou a transmissão do BBB 23 divertindo o público com o meme do programa. O apresentador encanou Gustavo ao vivo e arrancou risadas da web.

Ao falar da prova do líder desta quinta-feira (9) Tadeu disse um "amorzinho" usando o sotaque do participante.





"Boa noite! Está no ar o BBB 23 e hoje tem prova do líder. Será que teremos o início de um novo reinado ou será que o Gustavo vai conseguir manter o vidão de amorzinho? Mesmo emparedado por ter atendido Big Fone, na manhã de hoje, isso não impede do cowboy disputar a prova do líder assim como o Bruno", disse o apresentador.

Perdi tudo aqui com o Tadeu imitando o Gus falando “ amorzinhoooo” pic.twitter.com/AfksTOnfLZ — Guskey Moments 🔗 (@guskeymoments) February 10, 2023





O meme do Cowboy virou bordão nas redes sociais após a vitória dele na prova do líder e, ao levar a affair Key Alves para o quarto.

O Tadeu falando "amorzinho" kkkkkkk — ro (@rooh_vitoriia) February 10, 2023





