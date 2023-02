Reprodução/ Globo/ Instagram Key Alves e Rodrigo Mussi

Na última quarta-feira (8), Key Alves contou, no "BBB 23", como foi a noite com Rodrigo Mussi. A jogadora de vôlei ficou com o ex-BBB horas antes dele sofrer um grave acidente de carro.

"A gente transou e tal, ele deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouca da manhã, ele levantou assim: 'Preciso ir embora' e eu: 'cara, por quê?'", contou Key.

A sister, então, relatou que nãi recebeu um aviso de Mussi de que teria chegado bem em casa e achou que tivesse levado um fora do ex-BBB "Pensei nossa que babaca, transou comigo e meteu o pé. Lembro que exclui o número e a conversa de tão p*ta que eu fiquei", contou ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No dia seguinte, Key saiu para jantar com Leo Picon e alguns amigos e, foi aí, que ficou sabendo do acidente de carro de Rodrigo Mussi. A sister conta que recebeu uma ligação da irmã e se assustou com o ocorrido.

"Ela falou: 'Rodrigo sofreu um acidente, ele vai morrer'. Porque do jeito que saiu na época, todo mundo achou que ele fosse morrer. Minha alma saiu, senti isso aqui [aponta para nuca] gelado", relembrou Key. A sister, então, disse que chegou a vomitar no banheiro do restaurante em que estava e foi acalmada pela irmã.

"Eu tremia. Na hora, que cheguei na mesa, todo mudo ficou sabendo porque saiu na internet. Vocês não estão entendendo o que foi aquele dia. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo", relatou ela.

Em março de 2022, Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro. Ao sair da casa de Key, o carro de aplicativo que o levava para casa bateu na traseira de um caminhão e o ex-brother teve traumatismo crâniano, além de fraturas pelo corpo. Mussi ficou em coma induzido, passou por cirurgias, mas conseguiu se recuperar.

Key deu detalhes de seu encontro com Rodrigo Mussi no dia do acidente: "A gente transou e tal, ele deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouca da manhã, ele levantou assim: 'Preciso ir embora' e eu: 'cara, por quê?'" #BBB23

pic.twitter.com/bYJMP2Olsx — Offstage (@portaloffstage) February 9, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente