Divulgação/Globo Boninho

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, utilizou o próprio perfil do Instagram nesta quarta-feira (8) para revelar uma dinâmica que irá acontecer amanhã.

No vídeo publicado pelo diretor, Boninho promete uma dinâmica que ira "balançar" a casa.

"Amanhã tem surpresa para eles ao meio-dia", revelou o Big Boss.

"Bora??? Então, a gente não para nunca!!! Nada como um dia depois do outro, não é @tadeuschmidt??", escreveu na legenda.

"É aquele…?", respondeu o apresentador Tadeu Schmidt, fazendo suspense.

Alguns internautas até tentaram adivinhar e começaram a criar diversas teorias, uma delas, de que o participante estrangeiro entraria amanhã. "Notícia fake", respondeu o diretor.

