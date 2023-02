Reprodução/TV Globo BBB 23: fãs de Larissa, Gustavo e Key criam guerra na web após polêmicas

Durante a madrugada desta quarta-feira (8) se iniciou um desentendimento dentro e fora do BBB 23 . No quarto do líder, Gustavo e Key Alves garantiram que Larissa estaria dando em cima do cowboy e, em conversa com Fred Nicácio, proferiram xingamentos contra a sister.

Após chamarem a personal trainer de "cachorra" e "piranha", os fãs de Larissa não aceitaram e subiram a hashtag 'Lari Merece Respeito' no Twitter. Porém, os admiradores do casal não aceitaram.





Na tarde de hoje, os internautas também subiram a frase 'Guskey Estamos com Vocês'. Agora, eles disputam o topo dos Trend Topics defendendo os seus preferidos.

De um lado, os fãs e aliados de Larissa acusam o brother de ficar secando a sister, e não ao contrário, e pedem por respeito. Por outro, os seguidores do casal declaram torcida e apoio aos dois.

🚨PESQUISA: Em qual lado você está nessa treta? #BBB23 pic.twitter.com/5jG2sIeOB7 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 8, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.