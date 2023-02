Reprodução / Globoplay 08.02.2023 Ricardo conversa sobre sexualidade

Ricardo, Sarah Aline e Bruno conversaram sobre sexualidade nesta quarta-feira (08) no “BBB 23”. Os brothers comentaram sobre experiências com homens e mulheres. Bruno e Sarah, que se identificam como bissexuais, questionaram Alface se ele já havia ficado com algum homem.

O biomédico afirma que uma vez beijou um colega de faculdade para descobrir se sentiria atração por pessoas do mesmo sexo. “Sempre me indagaram dizendo que eu era gay e eu falei que não era, porque eu nunca tive atração por homem.”, contou Alface.





De acordo com o brother, ele resolveu ficar com esse colega de faculdade por sempre ter a sexualidade questionada e acreditou que essa ação iria ajuda-lo a se autodescobrir. “Rolou o beijo, mas não me deu atração nenhuma. E também não tive vontade de beijar de novo.”, afirmou.

Por fim, Alface conclui que a experiência serviu para ele poder se definir como hétero sem maiores questionamentos. O brother ainda afirma que não tem problema nenhum em abordar o assunto. “Minha mãe nunca me julgou, nem minha irmã. Ninguém. Alguns amigos devem estar descobrindo essa parada agora”, revelou.

