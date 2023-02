Reprodução Taís Araujo exalta VT do BBB sobre mulheres negras: 'Somos múltiplas'

Na noite da eliminação da modelo angolana Tina, a produção do BBB 23 preparou um VT dedicado as mulheres negras participantes do reality. Além da aclamação dos telespectadores, a atriz Taís Araujo parabenizou a homenagem nesta quarta-feira (8).



No próprio perfil do Instagram, Taís compartilhou um trecho do vt dedicado as sisters.

"Há alguns anos, pessoas negras e em especial mulheres negras no #BBB eram uma raridade. Pela força da exposição, essas poucas mulheres acabavam carregando com elas a responsabilidade de representar todas. Que papel difícil, somos tantas, tão diferentes. Não tem como, não faz sentido…", iniciou.



"E então algo mudou. As últimas edições tem contado com a presença de uma variedade um pouco maior de mulheres negras, o que traz riqueza para o programa, afinal cada uma ali tem sua personalidade, sua origem, sua beleza… Embora essa quantidade não consiga dar conta da dimensão que é a multiplicidade da nossa negritude, ter mais das nossas nesses espaços torna ele mais plural e mostra aos poucos que somos MUITAS!."

"Esse VT lindo que passou ontem em rede nacional mostra um pouco disso. Somos múltiplas, plurais e que bom que o mundo tá aprendendo isso", finalizou.

Nos comentários, seguidores de Taís Araujo concordaram com a declaração da artista.

"Esse vídeo é de arrepiar! Lindo, muita representatividade!", comentou uma. "Já era tempo, e que bom que nós mulheres negras estamos nos reencontrando. Nos aceitando e assim nos conhecendo melhor", refletiu outra.