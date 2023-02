Reprodução/TV Globo BBB 23 homenageia mulheres pretas com VT: 'Aprendemos muito'

Antes da eliminação de Tina, o BBB 23 transmitiu um VT em homenagem às mulheres pretas da casa.

Com narração do apresentador Tadeu Schmidt, a produção emocionou com as imagens e falas das sisters.





"Suas histórias e cruzaram dentro do jogo. Entraram trazendo seus jogos, suas tranças, suas cores. Mas o que as conecta vai muito além do muro da casa e elas sabem disso. Aline, Domitila, Sarah, Marvvila, Tina e Paula não estão sozinhas", dizia o apresentador.

🚨ASSISTA: A Globo fez um vt incrível para as mulheres pretas no #BBB23



pic.twitter.com/Zfcp6PfYLE — CHOQUEI (@choquei) February 8, 2023





No perfil do Instagram, Boninho comentou sobre o vídeo e garantiu que durante as edições, eles foram aprendendo sobre questões sociais. "Nesses 20 anos mudamos muito, aprendemos muito. Tudo isso pra dizer que o BBB é mais que um reality! Estamos trançando histórias. É um prazer ver o trabalho desse time incrível! Parabéns, time", escreveu ele.

Em edições anteriores, participantes foram acusados de racismo, como no BBB 22, quando Laís, Eslovênia e Bárbara fizeram imitação de macaco em referência a Natália, mulher negra. Ou no BBB 21, onde Rodolffo comparou o cabelo de João Luiz a peruca do desafio do monstro de "homem das cavernas". E no BBB 19 também, quando a vencedora da edição, Paula, por várias vezes proferiu frases racistas.





