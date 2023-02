Reprodução/Globo - 08.02.2023 Aline Wirley relembrou o Rouge no 'BBB 23'





Aline Wirley falou dos bastidores da formação do Rouge em conversa nesta quarta-feira (8) no "BBB 23". A sister relembrou como ela e Karin Hils não acreditavam que ambas entrariam no grupo durante a criação no reality "Popstars", já que pensavam que apenas uma mulher preta integraria a girlband.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Na época, a gente tinha certeza que só ia entrar uma menina preta [...] A gente não entendia como era importante estarmos nós duas lá, depois com os anos nós entendemos", declarou a cantora em bate-papo com Amanda, Fred Nicácio e Larissa, esta última sister que desconhecia a história do Rouge.





Aline explicou para personal trainer que, antes de ela e Karin entrarem na girlband, ambas participaram de uma seleção "muito difícil" com "um mar de meninas" no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A dupla passou para uma nova fase em uma casa com oito mulheres e venceu a competição ao lado de Lu Andrade, Fantine Thó e Li Martins.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"O primeiro disco do Rouge, as 8 meninas que estavam na casa gravaram, a gente não sabia quem ia ser [escolhida para o grupo] [...] Foi muito fod* e muito Deus", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.