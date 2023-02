Reprodução/ Instagram Keyt Alves

Na madrugada desta quarta-feira (8), Key Alves e Fred Nicácio proferiram xingamentos contra Larissa no "BBB 23". Após a cena viralizar, os brothers começaram a ser criticados na web. Keyt Alves, irmã de Key, então, usou as redes socias para defender a irmã.

Em uma conversa com Gabriel Santana, Gustavo, Fred Nicácio, Key disse que Larissa ficava olhando para o affair dela (Gustavo). O médico, então, chamou a professora de Educação Física de "piranha" e a atleta a chamou de "cachorra".

Acabei de ver o video da galera chamando a Larissa de piranha e cachorra.

Deste modo, a irmã de Key saiu em defesa da jogadora de vôlei. Em um texto, ela pontuou que o "BBB" é um jogo de relacionamento. "É normal não termos relacionamentos bons com todos, estranho seria ser "amigo" de todos", continuou. Keyt disse que "todos da casa falam mal ou xingam uns aos outros", pois é algo feito fora do reality, quando não se tem todas as informações.

"Por que somente a Key xinga? Por que somente a Key tem rivalidade feminina? Já que a Paula já falou mal da Larissa e xinga ela, já que a Bruna também já xingou a Domi e a Key, já que todos alí se xingaram", questionou ela.

Em seguida, ela ironizou: "Aqui fora é fácil julgar né, já que eu não faço nada disso, né? Sou bem melhor e evoluído, não xingo, vou com a cara de todo mundo, sou perfeito, né?".

Keyt ainda fez vídeo criticando os internautas: "Falar aqui fora é fácil demais. É uma penas as pessoas apontarem o dedo sem olhar para o próprio umbigo. Será que se tivesse lá, não faria igual ou pior?".

"Agora, querem colocar ela de coitada, levantar hashatag, para ela ser a coitada e campeã. Me poupe, né gente. É convivência, eles estão convivendo", concluiu.

