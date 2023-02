Reprodução/ Globo Amanda mostra tatuagem no "BBB 23"

Na última terça-feira (7), Amanda tomou banho de piscina com Paula, Cezar, Tina, Bruna Griphao e Sarah Aline no "BBB 23" e fez uma revelação. A médica mostrou que tem uma tatuagem na virinha.

Os participantes do reality ficaram surpresos ao verem o desenho da sister. "Eu vi! Eu vi!", disse Paula. Bruna Griphao, então, questionou: "Você tem uma tatuagem na sua 'Larissinha'?"

Paula, então, diz que viu a tatuagem de Amanda antes dela pular na piscina e deixa a médica sem graça. "Cada exposição que a gente passa aqui...", comentou Cezar.

Amanda, então, explica do que se trata a tatuagem: "Não é nome de ninguém, primeira coisa. É uma coisa que eu já tirei, mas não apaguei direito. Foi o padrão adolescente do tipo: 'eu quero fazer uma tatuagem, mas não sei o quê'".

Em seguida, Cezar detalhou o desenho: "Tô vendo uma pimentinha ali". Os brothers riem da situação.

Brothers descobrem tatuagem na virilha de Amanda pic.twitter.com/E4YxB7PIUT — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 7, 2023





