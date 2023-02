Reprodução/Globo - 07.02.2023 Tiago Abravanel falou do 'BBB' no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Tiago Abravanel participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (7) e comentou a participação da amiga Aline Wirley no "BBB 23". O ex-brother do "BBB 22" defendeu a cantora das críticas de que ela estaria reproduzindo a postura de "planta" que ele teve no jogo.

O artista ressaltou que apresentava dificuldade em criticar os colegas de confinamento em dinâmicas como o jogo da discórdia, mas reprovou que Aline apresenta o mesmo desafio. "Eu era mais de boa, esse lugar da galera ficar incomodada porque eu era amigo de todo mundo. Uma coisa é você saber conviver com as pessoas, e eu sabia tranquilamente, mas na hora do jogo, você tem que se mexer e eu não soube fazer isso, assumo literalmente", afirmou.





"Não acho que essa é a postura da Aline, não [...] Vejo algumas pessoas falando que a Aline está planta, e ela é uma pessoa que observa demais", complementou sobre Wirley, com quem ele disse já ter morado junto antes do reality.



Conhecido por evitar conflitos no programa, Tiago ainda reagiu à união de um grupo na atual edição, após o último jogo da discórdia. "Não julgo mesmo, porque depois o povo me chama de pastor, 'a gente não vai errar', está tudo bem, a gente juntar a mão, rezar, faz o que dá", pontuou.

