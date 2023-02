Reprodução/Globo - 07.02.2023 Marvvila, do 'BBB 23', nasceu com polidactilia





Marvvila contou aos colegas do "BBB 23" que nasceu com polidactilia, uma condição em que pessoas apresentam mais de cinco dedos nas mãos. A sister afirmou que o dedo a mais a incomodava e, por isso, o retirou antes do reality show. A mãe da cantora explicou que a questão da filha com a modificação genética a envergonhava desde a adolescência.

"Ela sempre sentiu vergonha, não queria tirar só para o 'BBB', não. Desde mocinha, ela botava anel para cobrir e ficava desesperada quando perdia o anel que tapava esse dedinho. Ela sempre teve vergonha", disse Cláudia Bonfim Freire ao "gshow".





A mãe da participante contou que Marvvila e o irmão sofriam bullying na adolescência por apresentarem a mesma condição que ela. "Eles contaram [recentemente] que eram muito zoados e, por isso, vem a vergonha. Só que eles nunca falaram sobre isso comigo, porque sentiam vergonha de uma coisa tão boba e eu ir lá brigar na escola e eles serem mais zoados ainda. A Marvvila a mesma coisa", pontuou.

Cláudia relatou que não só ela e os filhos nasceram com polidactilia, como a irmã e os sete sobrinhos também apresentam a condição. "Para mim é tranquilo, para minha irmã também. Para Marvvila não é, porque ficou uma verruguinha maior. A minha é bem pequenininha, quase não se percebe. A do irmão mais velho também ficou um pouquinho maior, então eles sempre tiveram vergonha", complementou.

