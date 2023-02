Reprodução/ Globo Kaysar no "Mais Você"

Nesta terça-feira (7), o ex-BBB Kaysar, que saiu refugiado da Síria e 2011, esteve no "Mais Você" e comentou sobre o terremoto que acometeu regiões do país e da Turquia. Em conversa com Ana Maria, ele falou que não consegue contatar a família e revelou o drama de amigos sírios.

Kaysar informou que irá viajar para o Líbano, perto na fronteira com a Síria, esta noite, à trabalho, mas está com medo. “Estou ansioso, um pouco com medo. Porque li que um terremoto desse jeito pode ficar sete dias assim, em movimento”.

O ator explicou que queria ir até o país natal para ver a família, já que não consegue contato com eles, mas tem receios. "Não sei o que está me esperando lá. (...) Esse terremoto está bem pesado, queria ver minha família, minha tia para saber como estão, mas não tenho coragem de entrar lá”.

O ex-brother também disse que tem medo de entrar na Síria devido aos ataques terroristas. "Estão passando por problemas econômicos muito pesados. E as cidades islâmicas têm muitos terroristas. Então, eu prefiro evitar, esperar melhorar a situação. Mas toda vez que falo que vou esperar para melhorar a situação, ela piora”.

Amigos de Kaysar sofrem com terremoto

Kaysar, então, contou que conseguiu falar com um amigo sírio desolado pela tragédia. "Eu liguei e falei: 'Bom dia, como você está? Ele disse: 'Não tem mais bom dia, boa tarde, mais p*rra nenhuma'", relatou. O ex-BBB detalhou que sugeriu que o amigo saísse do país, mas o rapaz respondeu que não tem mais "prazer de viver".

Em seguida, contou que possui conhecidos que morreram no terremoto: "Nosso amigo padre faleceu, algumas pessoas que conheceram morreram. Um primo conseguiu escapar, mas outros não sobreviveram".



Kaysar reforçou que não conseguiu falar com os familiares que moram na Síria devido aos estragos do terremoto e disse que isso impede também a recuperação das vítimas: "Está sem luz, sem gasolina, sem água, sem nada".

Por fim, o ex-BBB pediu mais empatia e solidariedade as pessoas.