Reprodução/Globo - 23.01.2023 Key Alves no 'BBB 23'

Na última segunda-feira (6), o advogado do policial preso acusado de matar Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, protocolou na Justiça uma petição para que Key Alves, que participa do "BBB 23", preste depoimento sobre o caso.

O pedido foi feito com base em uma conversa que Key Alves teve com Antônio Cara de Sapato no reality da TV Globo no último sábado (4). A sister contou que testemunhou o crime. "Foi na minha frente, eu vi tudo", disse ela.

Leandro foi atingido por um tiro na cabeça durante um show no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, e morreu. O PM Henrique Otávio de Oliveira Velozo se entregou à Corregedoria, pelo crime, e está preso no presídio militar Romão Gomes.

Após a revelação, os amigos de Leandro pediram o depoimento de Key. "Esperamos seu depoimento para que este assassino apodreça na cadeia", escreveu um deles nas redes sociais.

"Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante KEY ALVES, requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos", informou a petição assinada pelo advogado do PM, Claudio Dalledone Jr.

Em nota ao G1, a Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou que, em caso de um novo depoimento, a possíve reabertura do inquerito só pode ser feita através de uma determinação judicial.

A assessoria de Key Alves afirmou, ao veículo, que a sister estava com um um amigo e não com o lutador. Também informaram que a aleta teria visto apena quando houve o disparo do tiro e não presenciou a briga em si.

"Ela saiu correndo. Não tem envolvimento com Leandro e nem policial. Ela não viu policial atirando. Não viu o porquê da briga, se foi legítima defesa, se o policial sacou a arma, se o Leandro teve culpa. Ela comentou com o Sapato que viu como todo mundo”, disse a assessoria.