Keyt Alves resolveu mandar um recado para a irmã, Key Alves, após ela movimentar o edredom com Gustavo no quarto do líder no BBB 23 na tarde desta terça-feira (7).

Pelos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei apareceu com um efeito de palhaço e pediu para a irmã gêmea parar com o ato.





"Alguém avisa à minha irmã para parar com o edredom porque tem microfone", escreveu ela na legenda.

A atleta ainda lembrou que os parentes estão de olho no programa. "E que o pai tá assistindo rsrs", contou.

Durante a movimentação intensa no edredom, os gemidos e troca de carícias chamaram a atenção da web. "É impressão minha ou a Key disse 'sou sua p*tinh*a' para o Gustavo?", perguntou um internauta. "Key para Gustavo: “Sou sua putinh*. Se você quiser, sou sua put*”, garantiu outro perfil.

