Paula tentou tirar roupa de Cara de Sapato no 'BBB 23'

Os fãs do “BBB 23” ficaram revoltados com a sister Paula nesta terça-feira (07) e estão pedindo a expulsão da biomédica. Mais cedo no dia de hoje, a participante tentou tirar as roupas do lutador Cara de Sapato para tentar vê-lo pelado.

A “brincadeira” da sister não repercutiu bem com o público. Pelas redes sociais, internautas começaram a cobrar a expulsão de Paula. “Se fosse um homem fazendo isso todo mundo cairia em cima”, escreveu uma fã do programa. “Brincadeira tem limite, e essa foi de muito mau gosto”, disse outra com a hashtag “PaulaExpulsa”.





Grande parte do público apontou que, caso a situação fosse invetida, Cara de Sapato estaria sendo crucificado então a reciproca deveria ser igual.

Na manhã desta terça (07), Paula levou os colegas de confinamento às risadas ao se jogar na cama para tentar tirar a roupa de Cara de Sapato. Após a tentativa frustrada, Sapato conseguiu colocar uma nova cueca e a ex-vidraceira opinou sobre a situação: "Eu posso fazer isso, estão me vendo no 'Big Brother para esse momento".

Paula expulsa por assedio eu voto SIM, se fosse um homem fazendo isso todo mundo cairia em cima pic.twitter.com/kAjrKOKGwy — camy 🪢 (@camycomentts) February 7, 2023

#PaulaExpulsa brincadeira tem limite, e essa foi de muito mau gosto https://t.co/lg44NhKlRX — Yas 📖: Missão romance (@velaris02) February 7, 2023

Pq vcs estão sendo seletivos qto ao assédio da Paula? Ela tem q ser expulsa já! #BBB23 #paulaexpulsa — vivianecpz (@vivianecpz) February 7, 2023

#PaulaExpulsa

Não é possível que vão esperar acontecer o pior pra eliminar essa assediadora, tá claro que o Sapato ficou desconfortável por isso riu — Like Kim K (@XOXOGCS2003) February 7, 2023

