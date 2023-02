Reprodução/TV Globo BBB 23: após Key e Gustavo, clima esquenta entre Fred e Larissa

Tem alguma coisa no ar da casa do BBB 23 porque o clima esquentou por lá nesta terça-feira (7). Após Key Alves e Gustavo movimentarem o edredom no quarto do líder , foi a vez de Larissa e Fred ficarem de amassos.

No quarto deserto, o casal trocou beijos, carícias e movimentações, e deixou os internautas na expectativa para um possível quarto do líder, caso um deles vença a prova.





Com brincadeiras e sussurros, a sister brincou sobre a amizade entre os dois. "Você conversa assim com as suas amigas?", questionou ela, arrancando risos do brother.

"Porque eu converso assim com os meus amigos", brincou ela encenando.

Nas redes sociais, os fãs do casal comentaram a cena. "A química desses dois", disse um; "Imagina esse quarto do líder", declarou outra; "Brincadeiras bobas e gostosas. Que delícia!", brincou uma terceira.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente