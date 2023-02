Reprodução/Instagram - 07.02.2023 Cara de Sapato já foi casado com esposa de Lucas Chumbo, Monise Alves





Cara de Sapato entrou solteiro no "BBB 23" e já promoveu uma torcida entre o público, que espera o envolvimento dele com Amanda Meirelles na casa. Enquanto espectadores especulam sobre o futuro da participação do lutador, o brother já tem um histórico com a esposa de um ex-participante do reality show.

Sapato já foi casado com a advogada Monise Alves, atual mulher do surfista Lucas Chumbo, brother do "BBB 20". O lutador se casou com ela em 2017 e se separou no ano seguinte. Apesar do divórcio, o lutador ainda mantém alguns cliques com a ex-companheira nas redes sociais.

















Já o relacionamento de Monise com Lucas começou em 2020, sendo que no ano seguinte eles tiveram a primeira filha juntos, Maitê. No Instagram, o casal compartilha diversos cliques em família pelo mundo, como nos Estados Unidos, onde a bebê nasceu.











