Reprodução/ Globo/ Twitter Marvvila e Pocah

Na última segunda-feira (7), no Jogo da Discórdia do "BBB 23", Marvvila foi acusada de só dormir por Bruno Gaga. Pocah, então, defendeu a sister, já que também tinha a fama de dormir muito no "BBB21".

O brother definiu Marvvila como "DVD: deita, vira e dorme". Pocah comentou sobre a frase nas redes sociais. "Pode dormir tranquila, Marvvila, porque camarão que dorme a onda leva até o top 5 kkkkkk", escreveu ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A cantora viralizou por "dormir demais" no "BBB 21", mas, mesmo assim, ficou em quinto lugar na edição, atrás da campeã, Juliette, e de Camilla de Lucas, Fiuk e Gil do Vigor.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente