Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa e Cristian brigam sobre Queridômetro: 'Falso'

O clima esquentou na casa do BBB 23 nesta segunda-feira (6). Larissa e Cristian protagonizaram uma briga feio por conta do queridômetro.

Tudo começou quando a sister viu que recebeu dois emojis de "cobra" e, na cozinha, questionou o brother.





"Foi tu que me deu cobra?", perguntou ela. Sem demora, ele respondeu: "Claro".

Larissa então seguiu: "Ah, bom saber. Aí que a gente pega o gato no pulo. Quero que tu me conte depois o porquê do 'cobra'", disse ela.

A professora comentou com os outros brother sobre a conversa com Cristian, até continuar com o embate, com as vozes acaloradas.

"Nunca te dei nada, sou uma trouxa mesmo. O que mudou de ontem para hoje?", questionou ela.

"Tu e o Fred são meus alvos, você quer que eu faça o quê?", respondeu ele.

"Cobra é falsidade e queria que você me desse o motivo. Então me explica no Jogo da Discórdia hoje", pediu ela.

E Cristian concordou: "Então tá bom, serve pra isso mesmo", concluiu.





