Key Alves revelou durante o café da manhã desta segunda-feira (06) que já havia conhecido Fred Nicácio antes de entrar no “BBB 23”. De acordo com a atleta de vôlei, o médico fez um atendimento com ela em Bauru.

Key e Gustavo estavam sozinhos na cozinha do VIP. O cowboy estava consumindo melancia e Key o avisa para não misturar manga com leite. Ele ri e questiona se Key sabe que não há relação entre as duas coisas.





Em seguida, a atleta recomenda que Gustavo pergunte a um médico da casa se a lenda urbana realmente não causa nenhum risco a saúde. “Aqui na casa tem dois [médicos]”, complementa.

Aproveitando a conversa sobre os profissionais de saúde, Key revela que já foi paciente do colega do quarto Fundo do Mar. “Você tem noção? Ele [Fred Nicácio] já me atendeu em um hospital lá em Bauru, em 2018”, contou a atleta.

