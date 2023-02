Reprodução/Globo - 29.01.2023 Fred Nicácio

Durante uma conversa entre Sarah Aline e Fred Nicácio sobre Gabriel Santana nesta segunda-feira (06), a sister procurou entender se o médico ficou incomodado por ela ter ficado com o ator após a última festa do “BBB 23”.

Nicácio afirmou que Gabriel tentou flertar com ele na última festa na casa, querendo dar um beijo depois de um selinho triplo entre eles dois e Sarah. No entanto, o brother se mostrou tranquilo com a situação, mas assumiu certo desconforto com o rapaz. “Ele tem que ficar com quem ele quiser, tem que beijar na boca mesmo. Mas acho que pra mim deu. Preferi dar uma afastada", afirmou.





Em seguida Fred falou que só pretende manter contato com Gabriel dentro do reality: "Eu não quero conversar com o Gabriel lá fora. Não tenho o que conversar com lá fora”. Contudo, essa conversa com Sarah despertou o interesse do público, que reagiu nas redes sociais apontando “ego ferido” do médico.

Internautas apontaram que Fred alterou a história que contou para Sarah. Na festa em questão, foi Gabriel quem teria tomado a decisão de não ficar mais com o médico.

Sarah Aline chama Fred Nicácio para conversar sobre a relação com Gabriel Santana.

Fred; eu preferi da uma afastada do Gabriel

... #BBB23 pic.twitter.com/qt4HvwksB5 — BBB da Depressão👀 (@SanddroSilveer) February 6, 2023

Que eu me lembre, na conversa que Nicácio teve com o Gabriel na festa do Sapato, Gabriel deixou claro que eles não iam mais ficar, né? O Nicácio contou outra coisa pra Sarah, que eles dois combinaram de ficar quando os dois quisessem. Ou eu perdi algo sobre. #BBB23 pic.twitter.com/Ae4bWjdNRV — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2023

mano??????? O FRED TA LOUCO QUANDO QUE O GABRIEL FALOU ISSO — mary 🪥 (@maryscomenta) February 6, 2023

fred nicácio, sim, vc levou um fora de um boy bi de 23 anos e tá com o ego ferido



supera logo plmddsssssss — ju (@bIesswonu) February 6, 2023

