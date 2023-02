Reprodução/ Instagram Filho de Fred com Bianca Andrade reage a Raio-X do pai

Nesta segunda-feira (6), a equipe de Fred do Desimpedidos postou, no Instagram, a reação de Cris, filho de 1 ano do youtuber com Bianca Andrade, a um Raio-X do pai, que está no "BBB 23". Fred cantou uma música para o menino, que se divertiu com a cena e enlouqueceu os seguidores.

O FRED CANTANDO A MÚSICA DA GALINHA PINTADINHA PRO CRIS NO RAIO X eu não tô bemmmmm 🥹 pic.twitter.com/JevO4CG43W — cah. 🐏 (@cahrwlho) February 5, 2023









Cris assistiu ao vídeo de Fred e, além de cantar junto, riu e chamou pelo pai. A reação foi publicada nas redes sociais e fez sucesso entre os internautas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Meu Deus, que coisa linda. Já estou imaginando o Fredão chorando assistindo esse vídeo quando o BBB acabar", disse a comentarista Ale Xavier. A jornalista Foquinha também ficou encantada. "Ai meu coraçãoooo", comentou ela na publicação.









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente