Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna Griphao entrega problema financeiro fora do programa

Bruna Griphao conversou com Larissa na tarde desta segunda-feira (6) no BBB 23 e contou que enfrentou problemas financeiros antes de entrar no programa.

A atriz da TV Globo revelou que não gosta de se "vitimizar" por entender os seus privilégios por ser branca e padrão de beleza.





"Eu odeio ficar falando porque parece que eu tô querendo me vitimizar com o bagulho. Sei dos meus privilégios. Nunca passei fome, mas já passei aperto", disse ela.

Vale comentar que, assim como outros atores, Bruna não tem contrato fixo com a emissora. Atualmente, ela recebe por trabalho.

A sua última novela foi Nos Tempos do Imperador, de 2022, contracenando ao lado de Selton Mello.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente