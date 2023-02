Reprodução/ Globo Equipes de Gustavo e Tina brigam na web

No último domingo (5), foi formado o terceiro paredão do "BBB 23" com Cezar Black, Gabriel Santana e Tina. A angolana caiu na berlinda após ser indicada pelo líder Gustavo. A decisão gerou uma briga entre os dois que foi incorporada pelas equipes dos participantes fora do reality.

Após a indicação, Gustavo quis dar um abraço em Tina, que não quis abraçar o brother. O líder não gostou da resposta da sister, que pediu para que Gustavo a respeitasse naquele momento.

Depois da cena, a equipe de Tina compartilhou no Twitter um comentário que dizia que Gustavo acatava as decisões de Key Alves e a indicação em Tina não teria sido por vontade dele.

Os administradores de Gustavo, então, rebateram a publicação: "Adm, você tá assistindo o BBB certo? Antes mesmo da liderança, Gustavo já tinha a Tina como opção, a liderança veio e a indicou! Porque colocou a Key aqui? Se tivesse sido pela vontade dela, Tina não estaria nesse paredão! já tinha definido Tina como alvo, antes mesmo de vencer a liderança".

Adm, você tá assistindo o BBB certo? Antes mesmo da liderança, Gustavo já tinha a Tina como opção, a liderança veio e a indicou! Porque colocou a Key aqui? Se tivesse sido pela vontade dela, Tina não estaria nesse paredão! — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) February 6, 2023





O perfil de Key também se meteu na discussão e reforçou que a atleta não havia influenciado Gustavo a tomar tal decisão: "Ela deixou claro nos últimos dias que Paula seria sua indicação".

Oi, Adm! Pelo visto você não está acompanhando o PPV, Key deixou claro nos últimos dias que PAULA seria sua indicação, caso ela fosse a líder da semana.



Segue o vídeo para você tirar suas próprias conclusões 😊 pic.twitter.com/4c8LXHYiDO — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 6, 2023