A declaração de Key Alves sobre a morte de Leandro Lo repercutiu para além do "BBB 23". Nas redes sociais, lutadores reagiram ao descobrirem que a jogadora de vôlei presenciou o assassinato do lutador, em agosto de 2022. A revelação da sister foi feita para Cara de Sapato, amigo do atleta falecido, que teve uma crise de choro ao ouvir o relato no último sábado (4).

"Foi na minha frente, eu vi tudo", afirmou Key na conversa com Sapato. Leandro foi assassinado com um tiro na cabeça, disparado pelo policial militar Henrique Velozo, após uma briga durante uma festa. O policial está preso e o processo corre na justiça no início deste ano.

O momento que a Key Alves fala sobre o assassinato do Leandro Ló, que foi na frente dela e aqui fora conta tudo para o Sapato. #BBB23 pic.twitter.com/ILpcr2qmrs — Dantas (@Dantinhas) February 5, 2023









O lutador Marcus Almeida, conhecido como Buchecha, publicou uma notícia da declaração da jogadora de vôlei e deixou um pedido envolvendo o caso: "Que a justiça seja feita". Ele também compartilhou uma postagem do também lutador William Carmona Maya, que espera o apoio de Key na busca por justiça.



"Esperamos seu depoimento, Key Alves, sobre o crime que matou Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado. Justiça por Leandro Lo", escreveu William. Confira:

Key Alves falou no BBB que viu o assassinato do Leandro Ló, certeza que será intimidada a depor. #BBB23 pic.twitter.com/PPR7SIpJpf — Dantas (@Dantinhas) February 5, 2023





