Sexualidade

Gabriel Santana chegou a conversar com Fred Nicácio sobre o envolvimento que teve com o médico na casa e ainda teve um longo bate-papo sobre sexualidade com Paula Freitas. O ator chamou a sister para contar que ficou chateado por ser chamado de "gay", já que não havia se assumido como bissexual até entrar no reality show. "A bissexualidade masculina é muito invisibilizada [...] No trato com as pessoas que não são da comunidade, para homens eu sou sempre a 'bichinha'. Eles vão me tratar como o amigo gay e as mulheres vão me tratar com a amiga gay", pontuou.