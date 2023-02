Bruno Melchert Simone estreia carreira solo com show no BBB 23

Simone Mendes está confirmada na festa de sexta-feira (1) no BBB 23! A cantora fará a estreia do show solo na casa mais vigiada do Brasil.

Além da artista, os brothers e sisters vão poder curtir a apresentação do Grupo Menos é Mais e de Felipe Araújo.





Vale lembrar que Simone já se apresentou no reality show, porém, na companhia da irmã, Simaria.

Para a decoração, a produção preparou a simulação de um festival, onde os participantes poderão acompanhar os melhores momentos dos shows por um telão.

