Reprodução / Globoplay 01.02.2023 Ricardo fura fila do banho e deixa Key Alves revoltada

O clima pesou entre Key Alves e Ricardo na tarde desta quarta-feira (01). Os participantes do “BBB 23” protagonizaram uma acalorada discussão após o biomédico furar a fila para tomar banho e passar na frente da atleta.

Ricardo tentou se justificar dizendo que não demorou um minuto no chuveiro, pois só foi tirar o cloro da piscina e que Key ainda não havia tirado o microfone. A desculpa, contudo, não convenceu a sister.





"Alface, eu não estou ligando que você entrou no banho, estou falando de você simplesmente entrar nem perguntar quem está na fila”, argumentou Key. A briga começou a chamar atenção de outros participantes, que formaram uma plateia para assistir a discussão.

Ricardo muda o assunto para se explicar e menciona uma ação da sister que o deixou incomodado de manhã, contudo Key rebate dizendo que já havia se acertado com o brother sobre esse assunto.

No final, Key e Ricardo cessam o assunto sem chegar a um acordo. A sister consegue entrar no banho e o brother foi para o quarto deserto.

key alves e alface brigando porque alface furou a fila do banho… É ESSE TIPO DE CONFUSÃO QUE A GENTE QUERIA #bbb23 pic.twitter.com/S2lvB3cOTc — matheus (@whomath) February 1, 2023

Briga por fila de banheiro é o tipo de treta que se espera de um bom reality. #BBB23 pic.twitter.com/HnNC7cLaGQ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 1, 2023

TRETA: 🚨🚨🚨🚨



Briga de Ricardo e Key por causa do banho. pic.twitter.com/XuVkoeJKOa — Canal da Fama #BBB23 (@CanaldaFama2) February 1, 2023

