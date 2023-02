Reprodução/Globo - 02.02.2023 Bruna Griphao comenta conselho de ex-sister antes do 'BBB 23'





Bruna Griphao foi aconselhada a não entrar no "BBB 23" por uma ex-participante do reality show da Globo. A atriz fez a revelação durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (2) e não entregou nomes, mas explicou que falava de uma sister que entrou como anônima na atração.

"Depois que sair daqui, eu te falo quem foi a pessoa que falou para eu não vir. Você vai falar: 'Impossível essa pessoa ter falado isso'. Pensa numa pessoa que deu certo aqui dentro e falou: 'Não vai, você tem algo a perder'", afirmou a artista em conversa com Marvvila.





Griphao ainda ressaltou como há uma diferença em participantes que dependem ou não da imagem, expondo a "coragem" que precisou ter ao entrar no elenco. "Ela [a ex-BBB] falou: 'Cara, eu vim como anônima e podia dar certo ou errado. Mas se você depende da sua imagem é outro rolê'. Não tenho outro bagulho para fazer se eu sair daqui, não sou médica, não sou por** nenhuma, sou atriz. Se der errado, deu", avaliou.

Bruna disse para Marvvila que uma pessoa (que era anônima) que deu muito certo no Big Brother Brasil disse a ela para não aceitar participar do BBB23 pic.twitter.com/L6jw1b10UW — Silvia é TRI 𓅐 | 🎢🦏🐙🐑 (@silviacoments) February 2, 2023

Diante do breve relato na festa, espectadores investigaram sobre quem a atriz poderia estar falando. Internautas observaram quais ex-"BBBs" anônimas seguem Bruna no Instagram e se depararam com alguns nomes, como Thelma Assis (vencedora do "BBB 20"), Juliette (campeã do "BBB 21"), Gleici Damasceno (vencedora do "BBB 18"), Marcela Mc Gowan ("BBB 20"), Flay ("BBB 20") e Hariany Almeida ("BBB 19").



as anônimas que entraram no BBB e seguem a Bruna são: Marcela, Juliette, flay, gleici, Hariany e thelminha será que foi umas delas que aconselhou ela a recusar o convite? pic.twitter.com/Em4Zu4q2nu — Ka (@Kaabenson) February 2, 2023





