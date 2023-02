Reprodução/ Globo Gabriel Fop no 'Mais Você'

Nesta quarta-feira (1), Gabriel Fop, o segundo eliminado do "BBB 23", esteve no "Café com o Eliminado" no "Mais Você". Na conversa, com Ana Maria, o modeo rebateu algumas críticas sobre o comportamento dele no jogo.

O ex-BBB foi criticado por ter tido falas agressivas e grosseiras com Bruna Griphao, com quem teve um affair na casa. Após Tadeu alertar sobre a relação tóxica, telespectadores disseram que o modelo teria assumido um posição de vítima, sendo que ele foi o agressor.

"Vitimismo que chama", disse internauta chamado Bruno no Twitter. Ana Maria mostrou o post e Gabriel respondeu: "Tanto para o Bruno como para as outras pessoas, eu não psso colocar uma ideia dentro da cabeça de cada um. Cada um tem sua interpretação, o Bruno não me conhece, a maiorias das pessoas que usam o Twitter não me conhecem".

Deste modo, o modelo afirmou que não vai mudar devido À opiniao dos outros e que esse era o jeito dele. "Então, não posso vir aqui e ser uma pessoas que não sou, deixar de sem quem eu sou. Eu sou esse cara, infelizmente, eu falo manso, às vezes eu posso ser grosso como fui. Mas eu posso olhar para dentro de mim mesmo e quero melhorar sempre como pessoa, dentro lá no game tanto aqui fora. Então, acho que o Bruno pode ter essa reação. acho justo. Mas acho que já sai do game, não tem porque estar fazendo uma estratégia", analisou.

Gabriel também se defendeu das criticas de Marília, primeira eliminada do "BBB 23". A maquiadora também esteve no "Mais Você" e, na ocaisão, chamou o ex-brother de prepotente, arrogante e grosso, que "quer ser o centro da atenções" e que "faz qualquer negócio para conseguir o que quer".

"Diferente da Marília, não vou vir aqui falar mal dela ou de ninguém. Tomei iniciativa para conversar com ela e ela me ignorou. Não guardo mágoa com ela", disse ele. O modelo ainda afirmou que era querido pela casa e, por isso, as críticas de Marília não teriam fundamentos.

Gabriel reage a fala da Marília chamando ele de prepotente, arrogante e grosso. #BBB23 pic.twitter.com/VJUlLm6pJM — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 1, 2023





