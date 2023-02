Reprodução/Globo - 01.02.2023 Após eliminação no 'BBB 23', Gabriel Tavares conversou com Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Nesta quarta-feira (1), Gabriel Fop, segundo eliminado do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para o "Café com o Eliminado". O modelo falou sobre um futuro com Bruna Griphao, com quem teve uma relação conturbada no reality, e ainda comentou sobre o fato da equipe dela pedir a eliminação do ex-brother.

Ao ser questionado por Ana Maria sobre se relacionar com a atriz fora do programa, Gabriel respondeu: "Temos uma relação de amizade e respeito. Ela se mostrou uma pessoa que quer ver o lado bom das coisas. Não vamos forçar nada, ela está no jogo dela, espero que ela saia na final. Não tem como pensar nisso, não namoro há 6 meses, não é algo nem a se pensar nesse momento".





Gabriel foi acusado de ser abusivo com Bruna após ter tido falas agressivas com a sister, com quem se relacionou na casa. Ele chegou a falar que iria dar "umas cotoveladas" na boca da atriz.

Em outro momento, Ana Maria citou o fato da equipe de Bruna ter pedido a eliminação de Gabriel para a proteger a atriz. O modelo disse que entende a atitude: "Já imaginava, acho justo a reação de proteção, tanto para família quanto carreira. Quanto menos ela se expor com esse assunto e problema por minha responsabilidade, acho o mais justo possível. Imagino que tenha sido algo combinado para a proteção dela. Talvez, se fosse ao contrário, faria o mesmo".





Casa de Vidro prejudicou

Gabriel ainda comentou sobre a Casa de Vidro e sobre a entrada "apressada" dele no reality. "A Casa de Vidro foi um trunfo, mas ao mesmo tempo pode ter sido isso que me prejudicou no jogo. Por eu senti o calor do público o que eles queriam", pontuou.

Ele, então, falou que nunca disse que não formaria casal, mas queria que fosse algo natural e reforçou: "Para nós [ele e Bruna] foi algo natural". No entanto, o ex-BBB assumiu que deveria ter "entrado com mais calma".





