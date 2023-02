Tem pensamento próprio

Larissa também já mostrou que não se deixa influenciar pelos outros. A sister teve uma longa briga com a maior aliada no jogo, Bruna Griphao, por contestá-la em uma fala. A dupla assistiu uma conversa de Key e Gustavo no quarto do Líder e a atriz afirmou que o casal tinha Gabriel como alvo. A morena, no entanto, afirmou que o modelo tinha apenas sido citado por eles. Elas brigaram feio e, no final, outros brothers confirmaram que a conversa do casal apontava para a versão de Larissa.