Ana Maria Braga foi só elogios para Gabriel, do BBB 23, no Mais Você desta quarta-feira (1). A apresentadora foi acusada de "passar pano" para o segundo eliminado do reality da TV Globo.

Na conversa, a veterana conversou com o brother sobre o relacionamento dele com Bruna Griphao, que ficou marcado por grosseria e abuso.





"O amor é bonito. Se identificar com alguém é sempre muito bom", disse Ana Maria.

Até mesmo Louro Mané comentou sobre o romance. "Mas olha os olhares da Bruninha para você nesse vídeo aí. Rapaz do céu! Olha só… Ficou vermelhinha. Olha o sorrisão. Sei não se esse negócio não dá bom quando sair".

Nas redes sociais, os internautas criticaram a postura dos dois. "O que a Ana Maria e esse papagaio estão fazendo com o Gabriel, romantizando o relacionamento tóxico com a Bruna, refletem o quão equivocadas são as visões sobre amor e relacionamento da nossa sociedade! Sigamos atentas e fortes!", declarou uma; "Ana Maria está passando muito pano para o Gabriel e está nítido isso", comentou outro.

Gabriel Fop falou sobre a Bruna Griphao e o Louro Mané e a Ana Maria Braga enalteceram o namoro #MaisVoce #ParedaoBBB23 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/Oh0Axfhg7E — Fernando Machado (@fernandoluiiz) February 1, 2023





