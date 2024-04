Divulgação/Globo BBB 24: Davi e MC Bin Laden formam paredão duplo; vote

Nesta terça-feira (2), os participantes se despediram de Pitel e já participaram de uma prova do líder e formação do paredão. Davi e formam a primeira berlinda dupla da temporada.

Com voto aberto na sala, MC Bin Laden foi o mais votado da casa, com os cinco integrantes do grupo Fadas.

Confira como foi a dinâmica da prova do líder





Em três fases, os brothers e sisters participaram de diferentes dinâmicas. Na primeira, eles escolheram telefones e aqueles que recebessem a mensagem do patrocinador passavam para a segunda etapa.

Alane, Lucas Buda, Beatriz, Isabelle, Davi e Matteus deram sorte e passaram para a fase do arremesso. Nela, os confinados acumulavam pontos fazendo o maior número de pontos em uma colmeia. Os três melhores pontuadores seguiam a dinâmica.

Com boa mira, Buda, Davi e Matteus conquistaram a vaga para a última fase. Na base da sorte, os brothers seguiram a ordem dos telefones e escolheram uma das três poltronas. O integrante do Gnomo escolheu bem e se tornou líder.

No VIP, o brother chamou Giovanna.

