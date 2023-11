Reprodução/Record - 16.11.2023 Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca disputam roça em 'A Fazenda 15'

Na última quarta-feira (15), foi formada mais uma roça em “A Fazenda 15”. Na berlinda da vez estão Márcia Fu, Lucas Souza e Sander Mecca. A eliminação acontecerá no programa de hoje (16), ao vivo.

De acordo com o resultado parcial feito no X (antigo Twitter), do iG Gente, Márcia continua como a favorita do público para continuar no reality, com 55,2%. O ex de Jojo Todynho, que está na segunda roça seguida, vem logo após com 41,2% dos votos. Já Sander continua como o mais provável de ser eliminado nesta rodada, com apenas 3,6%.

Como a roça foi formada?

O trio ocupou a berlinda após a vitória de Jaquelline Grohalski na prova do fazendeiro , disputada com Lucas e Sander. A ex- BBB tinha caído na roça a partir da indicação do então fazendeiro, Yuri Meirelles.

Márcia foi a mais votada pela casa e vetada da prova por Sander, que integrou a disputa ao sobrar na dinâmica do "resta um". Já Lucas foi indicado por Cezar Black a partir de um poder da semana.

Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? Vote abaixo na enquete do iG Gente: