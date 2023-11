Reprodução - PlayPlus - 15.11.2023 Sander





A oitava roça de "A Fazenda 15" foi definida já na madrugada de quinta-feira (16). Márcia Fu, vetada da prova do fazendeiro, Sander e Lucas Souza estão na berlinda e dependem do voto do público.



Jaquelline venceu a prova do fazendeiro e escapou da noite de eliminação do reality da Record, que acontecerá nesta quinta-feira. Em prova individual, Lucas e Jaquelline (que formam um casal) jogaram juntos até eliminar as chances de vitória de Sander.

Agora a disputa está entre Jaque e Lucas 🤠 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/nmd1yejum0 — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2023





Na última parte da prova, Jaquelline levou a melhor contra o namorado. Lucas se estranhou com Sander durante a disputa. No duelo contra Jaqueline, o ex de Jojo Todynho se irritou com uma possível dica de Sander para a peoa. "Sander, não pode dar dica, não. Você já está fora", reclamou.

VOTE EM QUEM DEVE FICAR!

A enquete do iG Gente está aberta. Nos primeiros minutos de votação, Marcia Fu é a mais votada para ficar (60,38%), seguida de Lucas Souza (33,3%). Sander seria o eliminado, com 5,9% dos votos.