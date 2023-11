Reprodução / Instagram Yasmin Brunet descobre costela fraturada após dias com dor

Yasmin Brunet se submeteu a uma bateria de exames nesta quarta-feira (15), após passar alguns dias com dor e descobriu que o motivo era uma costela fraturada.

No Instagram, ela alertou os seguidores. "Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio X, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela", contou nos Stories.

Ela pareceu estar arrependida de ter ignorado a dor no começo. "Fiquei deixando para lá e estava com uma costela fratura, o que é super perigoso porque podem acontecer outras coisas também por causa da costela fraturada."

"Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de vocês de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar [algo] muito pior", aconselhou.