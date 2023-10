Reprodução/Record - 19.10.2023 André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa estão na roça em 'A Fazenda 15'

Na última quarta-feira (18), mais uma roça foi formada em “A Fazenda 15”. Nela estão, André Gonçalves, Nadja Pessoa e Kally Fonseca. A sortuda da vez foi Jenny Miranda, que escapou da Berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

De acordo com a enquete do iG Gente, André continua como favorito para permanecer na fazenda, com 53% dos votos.

Kally agora diminuiu a diferença entre ela e André, com 35,8% dos votos para ficar. Até o momento, Nadja deve ser a eliminada segundo a votação.

Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? André, Kally ou Nadja? Vote!

Quem deve ficar em #AFazenda ? Vote — iG Gente (@iggente) October 19, 2023









Como a roça foi formada?

Kally Fonseca foi indicada pelo fazendeiro da semana, Yuri Meirelles. Jenny Miranda foi puxada por Cezar Black, o mais votado pela casa. O ex-BBB escapou da roça a partir de um poder de Radamés Furlan, que trocou o peão por André Gonçalves, também vetado da prova do fazendeiro. Nadja Pessoa sobrou na dinâmica do "resta um" e caiu na última posição da berlinda.