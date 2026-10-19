Reprodução/Record Catherine Bascoy joga cocô em A Fazenda

Catherine Bascoy jogou fezes de cavalo na cama de Darlin Ferratry e Ana Bruna Avila em A Fazenda 18. Depois de uma forte briga durante a madrugada de segunda-feira (19), a participante disse que se vingaria da dupla. Ao tratar dos animais, ela aproveitou a oportunidade e sujou de cocô o colchão das adversárias.

Murilo Dias, que é amigo de Catherine, viu o momento em que a colega jogou os dejetos. Em seguida, ele e Thaíde ficaram na porta do celeiro para impedir que os outros participantes vissem a cena. "Você é muito doida! Não conta para ninguém", disse Murilo baixinho.

Catherine está responsável por cuidar da égua Serena. A tarefa foi passada pelo fazendeiro da semana, Alfredo Amaral. Ele chegou a bater boca com Murilo Dias, que afirmou que Catherine não seria capaz de cumprir a tarefa por ser desafiadora. Foi então que a briga começou.

Além de Ana Bruna e Darlin, Murilo Dias está acompanhado de Thaíde no espaço destinado aos participantes que perderam a Prova de Fogo. Os dois não se deram bem na disputa e vão dormir em uma área menos confortável do reality show rural.





A atividade do último domingo (18) teve como disputantes os peões: Jônatas Faro, Thaíde, Ana Bruna e Darlin. Adriane Galisteu avisou ao público que os três primeiros peões seriam os perdedores da dinâmica.

A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

Reprodução/Record Catherine Bascoy

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.