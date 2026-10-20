Reprodução/SBT Atriz Mônica Carvalho

A atriz Mônica Carvalho foi convidada pelo Fofocalizando, do SBT, para passar por uma harmonização e aceitou. O resultado do procedimento foi mostrado ao público durante o programa ao vivo da última segunda-feira (19). "Eu amei", disse a artista.

Antes de mostrar a transformação e o novo visual, ela falou com a atração sobre a vontade de mudar: "Não sou muito ligada em açúcar, e a atividade física sempre fez parte da minha vida. Meu pai foi fisiculturista, tive isso em casa, sempre tive cuidado com a minha pele", pontuou.

Ela reforçou que os cuidados com o corpo e a pele vêm das esferas pessoal e profissional: "Dos dois, sempre dá para melhorar. A ciência nos proporciona esse cuidado para a gente ficar mais bonita; o detalhe faz toda a diferença", pontuou.

O resultado no palco surpreendeu todos os apresentadores da atração. "Estou impressionada, mudou tudo, mudou nariz, está totalmente diferente", disse Gaby Cabrini.

Reprodução/SBT Atriz Mônica Carvalho

"Amei o resultado, sou muito medrosa com procedimentos, tinha medo. Gosto de ter uma pele bem cuidada, mas a transformação me assusta, pois gosto de me conhecer no espelho", pontuou Mônica sobre o resultado da harmonização facial que realizou no programa da emissora da Anhanguera.

Trajetória de Mônica

Mônica Rodrigues Carvalho, de 55 anos, nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É filha do empresário Sérgio Carvalho e da dona de casa Maria das Graças. Mônica tem ascendência indígena e portuguesa pela parte materna e polonesa pela paterna.

Após o divórcio dos pais, mudou-se para o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 1985, chamou a atenção de um publicitário enquanto estava na praia da Barra da Tijuca e foi convidada para estrelar uma campanha de uma marca de bronzeadores.

Em 1993, virou musa das novelas ao aparecer na abertura da segunda versão de Mulheres de Areia. Em 1994, participou de um episódio da série Confissões de Adolescente, na TV Cultura. Na Globo, atuou em folhetins como Quatro por Quatro, História de Amor, Chocolate com Pimenta e Malhação.

Na Record, trabalhou em produções como Cidadão Brasileiro, Caminhos do Coração e Jezabel. No SBT, atuou em U ma Rosa com Amor. Na década de 2010, participou de Fina Estampa e Tempo de Amar, ambas da TV Globo.